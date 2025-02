O Manchester United encaixou a segunda derrota consecutiva na Premier League, desta feita em Londres, no reduto do Tottenham (1-0). Na tarde deste domingo, na 25.ª jornada, Bruno Fernandes, Casemiro e Diogo Dalot foram titulares nos “Red Devils”. Entre os anfitriões, Pedro Porro também foi aposta de início.

Num encontro dominado pelos “Spurs”, o golo de Maddison, aos 13 minutos, revelou-se decisivo. O internacional inglês antecipou-se aos adversários e aproveitou a baliza desprotegida para inaugurar o marcador.

Entre cartões amarelos e trocas – a única do Manchester United ocorreu aos 90+1m – os comandados de Ruben Amorim foram incapazes de resgatar um ponto.

Assim, o Tottenham ascende ao 12.º lugar, com 30 pontos, mais um do que o Man United (15.º). No calendário dos “Spurs” segue-se a visita ao Ipswich (18.º), na tarde de sábado (15h).

Horas antes, às 12h30, o Manchester United visita o Everton (14.º).