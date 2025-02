Aos 24 anos, Antony vive a primeira experiência em Espanha, ao serviço do Betis, onde acumula dois golos em três jogos. Emprestado pelo Manchester United até junho, o extremo brasileiro vai encontrando espaço para brilhar, com havia feito pelo Ajax, entre 2020 e 2022.

«Está de volta ao seu nível. Quando planeámos o empréstimo do Antony, sabíamos que seria algo no curto prazo. Por isso, queríamos um projeto que realçasse as caraterísticas dele, além de ajudar à adaptação da família. Quando surgiu o Betis, a opinião foi unânime», revelou o agente, ao GiveMeSport.

De recordar que Antony é a segunda transferência mais cara do Manchester United (95 milhões de euros), somente atrás de Paul Pogba.

«No Betis, o Antony tem maior liberdade no ataque. Está muito feliz, sentimos isso fora do contexto futebolístico. Adaptou-se muito rápido, o que é crucial», acrescentou o entrevistado.

Como havia referido o agente de Antony em dezembro, o avançado foi cobiçado por emblemas da Premier League. E não só: «Houve clubes da Arábia Saudita que nos abordaram. Mas, Espanha foi a melhor opção».

Sem cláusula de compra por parte do Betis, Antony tem o futuro em aberto.

«Ele respeita muito o Ruben Amorim, mas entendemos que o momento do jogador no Man United não era bom. Por isso, o clube também entendeu que a saída por empréstimo seria a solução para o Antony regressar à melhor forma.»

«O futebol é muito dinâmico, não temos planos no longo prazo. A história em Manchester pode continuar. Depende das decisões das várias partes», explicou.

Em 96 encontros pelo Manchester United, Antony conseguiu 12 golos e cinco assistências. Na presente temporada, o extremo apontou um golo em 14 partidas pelos “Red Devils”.