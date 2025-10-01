Manchester United
Amorim volta a contar com Malacia no treino do Manchester United
Diallo, que falhou o último jogo por motivos pessoais, também se junta à equipa antes da receção ao Sunderland
Tyrell Malacia voltou a treinar com a equipa principal do Manchester United, informou esta quarta-feira o clube inglês. Afastado do plantel na pré-época, o lateral neerlandês está às ordens de Ruben Amorim pelo segundo dia consecutivo.
Na temporada passada, o futebolista de 26 anos jogou oito jogos pelos Red Devils até janeiro, antes de ser emprestado ao PSV.
Outra novidade no treino foi o regresso de Amad Diallo, que falhou o último jogo devido à morte de um familiar próximo. Noussair Mazraoui e Lisandro Martinez continuam lesionados.
O Manchester United de Amorim, que segue em 14.º lugar, com sete pontos, duas vitórias, um empate e três derrotas, recebe o Sunderland no sábado, pelas 14h.
