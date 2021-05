À procura do primeiro título desde que assumiu o comando do Man. United em finais de 2018, Ole Gunnar Solskjaer defendeu que a final da Liga Europa não é sobre si.



«Não é sobre mim. Acredito em mim o suficiente independentemente das circunstâncias. Estou confiante como sempre disse, confio nos jogadores. Este grupo está preparado para a final e isso é o mais importante. Houve algo que cresceu dentro deles, eles têm mais confiança, são mais robustos e resilientes perante as contrariedades», referiu, na conferência de imprensa antes do jogo em Gdansk.



O técnico norueguês prosseguiu na mesma linha de raciocínio e frisou que não está preocupado com o seu currículo.



«Apenas penso em tomar as melhores decisões em prol do clube, dos jogadores e da equipa. Nunca pensei no meu CV», assegurou.

O Manchester United vai defrontar os espanhóis do Villarreal de Unai Emery, treinador que já venceu a prova por três vezes. Solskjaer alertou que o jogo pode mudar a qualquer instante.



«Tens de te preparar para ganhar. O plano é vencer e esperamos cumpri-lo. Tenho a certeza que o Unai e os seus jogadores sentem o mesmo. Foi uma longa caminhada para chegar aqui e agora temos 50 por cento de hipóteses de ganhar. Repito, estamos confiantes. Tudo pode acontecer, podem existir lesões, expulsões ou sofrer um golo nos primeiros dez minutos. Por isso, temos de estar preparados para tudo», disse.



Por último, o treinador dos red devils não garantiu a presença de Maguire no jogo desta quarta-feira.



«Vamos preparar bem o jogo. O Anthony não está disponível tal como o Phil. O Harry vai juntar-se a nós e trabalhar à margem. Vamos ver se ele consegue treinar», adiantou.