Depois de ter perdido a final da Liga Europa nas grandes penalidades, Bruno Fernandes não escondeu as lágrimas. Ainda no relvado, o internacional português chorou pela derrota dolorosa nos penáltis e foi consolado pelos companheiros.



Lembre-se que os red devils caíram na final da prova frente ao Villarreal e apenas ao 22.º penálti, desperdiçado por David De Gea.



Veja as lágrimas de Bruno Fernandes: