Wayne Rooney recordou neste domingo a maior promessa da formação do Manchester United: Ravel Morrison. Na sua coluna no Sunday Times, o atual jogador do Derby County salientou que o médio ofensivo tinha mais potencial que todos os outros jogadores da sua geração.



Ravel Morrison esteve no Manchester United até 2011. Desde então, andou por diversos clubes ingleses, mas também por Itália (Lazio), México (Atlas) e Suécia (Ostersunds). Aos 27 anos, está emprestado pelo Sheffield United ao Middlesbrough, do Championship.



«O Ravel Morrison era melhor que o Pogba, que o Jesse Lingard e que todos os miúdos da sua geração. Muito melhor. Recordo-me de o ver e pensar que tinha tudo o que precisava para jogar na sua posição. Era brilhante, tinha confiança, num treino fez três túneis ao Vidic em menos de um minuto», salientou Rooney, concluindo: «Infelizmente, teve muitos problemas pelo seu estilo de vida e por causa de quem estava à sua volta.»