Wilfried Zaha contou que passou por momentos difíceis no Manchester United por causa de rumores de que teria dormido com a filha do treinador David Moyes e por isso não era escolhido para jogar.

«Ninguém no clube me disse nada, eu não sabia o que fazer», disse Zaha numa conversa com Rio Ferdinand nas redes sociais.

«Lembro-me de twittar algo sobre isso a dizer ‘boatos ridículos’, porque já era demais e tinha de dizer alguma coisa, e recebi mensagens do departamento de comunicação do clube, que diziam que não devia ter feito aquilo. E eu a pensar: ‘Vocês nem me ajudaram’», contou o avançado, agora no Crystal Palace.

«Foi stressante. Tinha 19 anos, a morar em Manchester e, de repente, deixei de jogar sem motivo, por isso, obviamente as pessoas inventaram boatos», explicou, lamentando, «nem tinha ninguém com quem falar.»

«Eu estava ali sozinho, em dificuldades, porque as pessoas me diziam que eu tinha dormido com a filha do treinador e que era por isso que ele não me punha a jogar. Durou tanto tempo que estranhei não ver Moyes vir ter comigo e falar sobre o assunto. Foi ridículo», recordou.

«Ainda hoje há pessoas que pensam que isso é verdade, mas eu nunca conheci a filha de David Moyes», garantiu ainda.

Zaha realizou apenas quatro jogos pelo Manchester United, em 2013/14, até ser emprestado ao Cardiff.