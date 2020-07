A pandemia da covid-19 mudou muita coisa no futebol, mas há coisas que continuam iguais, uma delas é o bom desempenho de Bruno Fernandes no Manchester United.

O médio português, que chegou no final de janeiro a Inglaterra e foi eleito o jogador do mês de fevereiro da Premier League (o último que foi atribuído antes da interrupção da competição), está novamente nomeado para o prémio nesta retoma do futebol.

Além de Bruno Fernandes estão também nomeados para o melhor de Junho Martial (do Manchester United), Coady e Jimenez (do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo), Ings do Southampton e Saint-Maximin do (Newcastle).

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?

🐺 Coady 🔴 Fernandes 🔴⚪️ Ings 🐺 Jimenez 🔴 Martial ⚪️⚫️ Saint-Maximin 🗳 Cast your vote 👉 https://t.co/yUl4oMLIlC#PLAwards pic.twitter.com/21mmK17bgg — Premier League (@premierleague) July 3, 2020

Bruno Fernandes não foi o único português em destaque. O Wolverhampton, além de ter dois jogadores nomeados, tem também o treinador Nuno Espirito Santo a votos para treinador do mês, ao lado de Steve Bruce, Frank Lampard e Ole Gunnar Solskjaer.