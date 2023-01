O Manchester United oficializou a contratação de Wout Weghorst, internacional pelos Países Baixos que sucede a Cristiano Ronaldo na frente de ataque dos «red devils».

O avançado de 30 anos estava cedido ao Besiktas pelo Burnley, que agora o empresta ao Man. United.

Wout Weghorst marcou nove golos em 18 jogos pela formação turca. No Mundial 2022, o reforço dos «red devils» destacou-se com dois golos em quatro encontros, protagonizando ainda um incidente com Leo Messi após o duelo entre os Países Baixos e a Argentina.

A expressão de Messi ficou na história: «Qué mirás, bobo?»