O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido do cargo esta quinta-feira, na sequência de desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi anunciada por Mandetta no Twitter. «Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país», escreveu o médico ortopedista no Twitter.

Ex-deputado federal, Luiz Henrique Mandetta estava com a pasta da saúde desde janeiro de 2019, quando o executivo de Bolsonaro tomou posse. Mas nas últimas semanas, divergências públicas entre o ministro e o presidente brasileiro sobre as estratégias de combate à covid-19, levaram à demissão.

Esta quinta-feira, Mandetta foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, onde a demissão lhe foi anunciada por Jair Bolsonaro.