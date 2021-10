O Botafogo criou uma camisola em homenagem a Mané Garrincha, o «anjo das pernas tortas».

A «camisola do anjo torto» é uma edição especial e única no Mundo. A listas, tortas, foram inspiradas na curvatura acentuada das pernas do ex-futebolista que se fosse vivo faria nesta quinta-feira, 28 de outubro, 88 anos.

«Mané é o maior e um jogador único merece uma camisa única, ele que está eternizado em nossos corações, agora está eternizado nessa camisola», disse, citado pelo Botafogo, o diretor de negócios do clube, Lênin Franco.

A peça estará em exibição no Museu do Maracanã a partir de novembro.

Mané Garrincha é o maior nome da história do Botafogo e um dos maiores futebolistas brasileiros de sempre, tendo sido campeão do Mundo em 1958 e em 1962. Morreu jovem, aos 49 anos, a 20 de março de 1983, vítima de problemas de saúde relacionados com o alcoolismo.