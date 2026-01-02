Manor Solomon, extremo do Tottenham, deixa o Villarreal onde estava cedido por empréstimo desde o verão e ruma à Fiorentina até o final da temporada.

Na última época, o internacional israelita esteve cedido ao Leeds United onde apontou 10 golos e 13 assistências em 41 jogos.

