OFICIAL: Solomon reforça Fiorentina por empréstimo
Israelita deixa Espanha e ruma à liga Italiana
Manor Solomon, extremo do Tottenham, deixa o Villarreal onde estava cedido por empréstimo desde o verão e ruma à Fiorentina até o final da temporada.
Na última época, o internacional israelita esteve cedido ao Leeds United onde apontou 10 golos e 13 assistências em 41 jogos.
Manor Solomon é Viola💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/sQ0NRGLz7B— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 2, 2026
