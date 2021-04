Entre submarino amarelo e canhões, o Villarreal recebeu e venceu o Arsenal por 2-1 esta quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa. Fica todo em aberto para o duelo em Londres, onde dentro de uma semana se decide um dos finalistas da competição.

A equipa espanhola chegou ao 2-0 antes da meia hora de jogo, por vezes pareceu dar a ideia de estar a construir um triunfo algo confortável para a ida a Inglaterra, mas um penálti para o Arsenal, já na segunda parte, ditou um triunfo tangencial para os homens de Unai Emery.

Isto num jogo em que o árbitro português Artur Soares Dias mostrou por duas vezes o cartão vermelho – um a cada equipa – e reverteu ainda um penálti que tinha assinalado a favor dos ingleses.

O primeiro golo do jogo aconteceu logo aos cinco minutos, por Manu Trigueros, que apareceu vindo de trás, na área, para rematar após uma jogada de Chukweze da direita para o centro. Leno não conseguiu suster o remate rasteiro e colocado e cedo houve 1-0 no marcador.

O Arsenal, que não conseguiu um remate enquadrado com a baliza de Rulli até ao intervalo, privilegiou a posse para tentar ferir os espanhóis, mas não só não conseguiu como levou o 2-0 aos 29 minutos. Parejo bateu o canto, Gerard Moreno desviou no coração da área e Albiol concluiu ao segundo poste.

Villarreal-Arsenal: o filme do jogo

Aos 36 minutos, Artur Soares Dias assinalou falta para penálti de Foyth sobre Nicolas Pépé, mas reverteu a decisão após ver as imagens no vídeo-árbitro, considerando que, no início da jogada, Pépé dominou a bola com o braço esquerdo.

Para a segunda parte, Emery equilibrou a equipa, colocando Coquelin ao meio e sacrificando um homem mais ofensivo, Paco Alcácer.

As coisas pareceram mais facilitadas com a expulsão por duplo amarelo de Ceballos aos 57 minutos e Gerard Moreno quase assinou o 3-0 aos 66 minutos, mas Leno negou.

Pouco depois, em quatro minutos, o Villarreal viu cair parte do que tinha construído: viu a vantagem reduzir e ficou em igualdade numérica de homens em campo. Ao minuto 73, o Arsenal assinou o 2-1, num penálti contestado pelo Villarreal, mas assinalado desta vez sem recuo de Artur Soares Dias, num lance entre Saka e Capoue. Da marca dos onze metros, Pépé não desperdiçou. Ao minuto 77, Capoue entrou sobre Saka, viu o segundo amarelo e foi expulso quando estava a sair de maca, maltratado após a falta cometida.

Até final, o Arsenal até ficou perto do empate na compensação, mas Rulli fechou os caminhos ao recém-entrado Aubameyang, garantindo que os ingleses estão mesmo obrigados a marcar em casa para mudar o rumo da eliminatória.