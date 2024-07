A gala Kick-Off da Liga de Clubes começou com uma homenagem a Manuel Fernandes, símbolo do Sporting que faleceu recentemente. Duas figuras de clubes rivais, António Simões e António Oliveira, deixaram uma homenagem:



«Estes são momentos de partilha de que gosto. Duas ou três notas sobre Manuel Fernandes - cada vez que uma pessoa deste género desaparece, um pedaço de mim desaparece também. E eu estou a sentir-me sem pedaços. Estou triste. Não tive a oportunidade de dar as minhas condolências à família. Como podem calcular, é difícil. Expresso-as agora, com toda a minha sinceridade», disse António Simões.

«O jogador Manuel Fernandes era um goleador. Conseguiu fazer algo com grande mestria, que é o golo. No segundo aspeto, o humano, tive uma oportunidade de ter uma conversa com Manuel Fernandes, na Sport TV, vejam aquilo que o Manuel disse quando lhe agradeci a presença. Ele disse-me: 'Palavra tua é sagrada'. Só podia estar cá. A humildade é um ato de inteligência, não de submissão. Um grande jogador, gostei dele até nos 7-1 [do Sporting ao Benfica]. Temos de ter crescente responsabilidade, de ter ética e fair-play. Esta é uma homenagem justíssima», concluiu, sob aplausos.

Já António Oliveira, figura do FC Porto, disse: «Tive a oportunidade de o ter como companheiro e colega, enquanto jogador do Sporting. Ser treinador do Manuel, e mais tarde presidente dele, no clube da minha terra, pequenina. É um homem, que do ponto de vista humano, transcendia-se se e era transcendente. Pertencia a uma elite dos melhores», avaliou.