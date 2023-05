Manuel Fernandes, antigo avançado do Sporting e da seleção, foi operado nesta quarta-feira a um tumor, apurou o Maisfutebol.

O segundo melhor marcador da história dos leões foi homenageado no passado domingo, antes do apito inicial do dérbi com o Benfica.

Natural de Sarilhos Pequenos, o antigo jogador, de 71 anos, fez grande parte da carreira no Sporting, tendo ainda representado a CUF e o V. Setúbal, além de ter vestido a camisola da seleção nacional em 30 ocasiões (sete golos).

Manuel Fernandes treinou ainda vários clubes na Liga, entre eles o Sporting, clube do qual exerceu funções até 2019 na área de scouting.