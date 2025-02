Jorge Jesus lembrou com saudade o professor Manuel Sérgio, que morreu na quarta-feira aos 91 anos.

«Obrigado Professor e meu grande amigo Manuel Sérgio! É com muita dor que me despeço deste Homem. Sempre que vou a Portugal fazia questão de o visitar, tivemos muitas conversas e será uma das coisas que mais terei saudades. Irei lembrar-me para sempre destes momentos», escreveu o treinador do Al Hilal numa publicação nas redes sociais.

Apesar de nunca ter seguido a via académica para se formar enquanto treinador, Jorge Jesus tinha em Manuel Sérgio, filósofo, homem muito ligado ao desporto e considerado um dos grandes pensadores sobre motricidade humana em Portugal, um mentor.

«Uma grande influência para mim enquanto treinador, mas sobretudo, uma referência gigante pela amizade e pelo caráter enquanto pessoa. A realidade é que vimos um gigante do desporto partir. À família, envio as minhas mais sentidas condolências. Que descanses em paz meu Professor», concluiu o treinador de 70 anos.

Em 2020, em entrevista ao Maisfutebol, Manuel Sérgio deixou rasgados elogios a Jorge Jesus, que considerou ser um «génio». «Conheci-o no Belenenses, quando ele treinava lá. Costumava almoçar no estádio com o Homero Serpa e o Jesus pediu autorização para participar. Ficou a amizade para sempre. O génio é o desordenado, o meio maluco, o iluminado. É aquele que antecipa e o Jesus antecipava tudo nos treinos. Percebi isso no Benfica, quando o via em ação. Há que ter olho e há que ter visão. O Jesus junta isso na perfeição, daí o sucesso na carreira.»