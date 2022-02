Os festejos do Sporting pela conquista da Taça da Liga, no passado sábado, frente ao Benfica, tiveram festa noite dentro pelo relvado, no balneário e na viagem de regresso a casa.

Foi ainda em Leiria, precisamente no balneário do estádio, que o médio uruguaio Manuel Ugarte protagonizou um dos momentos da noite, com uma dança perante os colegas de equipa, a mostrar que tem pés no relvado, mas também pezinhos para uma dança, seja ela de maior ou menor qualidade.

As imagens são dos bastidores da vitória do Sporting sobre o Benfica, por 2-1, reveladas na segunda-feira pelo clube leonino.