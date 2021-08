O médio Manuel Ugarte foi convocado para a seleção principal do Uruguai. À chegada ao Aeroporto Internacional de Carrasco, o jogador do Sporting confessou estar feliz e incrédulo com a chamada à seleção.

«Custa-me assimilar isto, estou muito contente mesmo», disse Ugarte à imprensa uruguaia.

Quanto à mudança para o Sporting, Ugarte refere que todas as etapas da carreira deixam alguma aprendizagem.

«São escalões, são objetivos e a verdade é que todos deixam experiências. O Sporting é o campeão de Portugal, com tudo o que atingiu. Cheguei tranquilo e muito contente», acrescentou o jogador.

A seleção uruguaia vai a jogo com várias baixas, entre elas Luis Suárez e Sebastian Coates, por conta de lesões, e ainda Edinson Cavani, que foi impedido pela Premier League por causa das regras sanitárias de entrada no Reino Unido. Ugarte espera ter tempo de jogo e ajudar a seleção.

«São coisas que passam muito rápido e às vezes custa entender e desfrutar. Mas estou bem, tranquilo», concluiu Ugarte.

A seleção do Uruguai vai jogar a qualificação para o Mundial2022 frente a Peru, Bolívia e Equador.