20 de fevereiro de 2023.

A TVI nascia num sábado, a partir da redação instalada no Cinema Berna. Mesmo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na avenida com o mesmo nome, bem no centro de Lisboa.

O noticiário de referência do canal era o Informação 4 e tinha a apresentação de uma ainda muito jovem Clara de Sousa.

«Boa noite. Hoje, 20 de fevereiro, nasce a Televisão Independente», atirou a jornalista, antes de avançar para a primeira notícia da história do canal: uma reportagem no Centro Cultural de Belém, que iria abrir portas um mês depois e que ainda tinha várias obras por acabar.

A reportagem foi assinada por... Luís Bernardo.

Sim, esse mesmo, o conhecido consultor, que já foi diretor de comunicação do Sporting e, sobretudo, do Benfica, foi o autor da primeira notícia da história TVI.

O Informação 4 seguiu depois com uma visita às obras da Barragem do Lindoso, no Alto Minho, que iria entrar em funcionamento ainda em 1993 e produziria quatro por cento da eletricidade consumida em Portugal.

Logo a seguir havia uma notícia sobre o descontentamento da Função Pública com o facto do governo de Cavaco Silva não ter dado feriado no carnaval e pouco depois era mostrada uma notícia sobre a bênção das instalações da TVI no dia anterior à estreia.

O primeiro espaço informativo da TVI tinha ainda uma notícia sobre a partida da fragata Sacadura Cabral, que ia participar no embargo à antiga Federação Jugoslava no mar Adriático, e uma notícia sobre um pirata do ar do Azerbaijão, que tinha desviado um avião russo com o objetivo de ser transportado para os Estados Unidos, mas acabou por se entregar.

Para a parte final do noticiário estava reservado o bloco de desporto. Clara de Sousa passou então a palavra a Nuno Ferreira, que apresentou a primeira notícia de desporto da história da TVI: o apoio de Carlos Queiroz ao novo regime jurídico das federações.

O jornalista José Carlos Soares entrevistou o então selecionador nacional, que na altura se encontrava no Algarve com a equipa portuguesa a preparar um jogo frente à Itália. O treinador espantou-se que as pessoas se indignassem mais com o novo regime das federações do que com as alterações no IRS e lembrou que o futebol evolui ao longo do tempo.

Enfim, em 1993 Carlos Queiroz já era... Carlos Queiroz.

O primeiro Informação 4 da TVI teve, de resto, duas notícias de desporto. A segunda foi uma reportagem sobre o Desporto Escolar, que na altura chegava apenas a cem mil alunos, num universo escolar superior a um milhão de estudantes. E sim, foi tudo.

Há trinta anos era assim.

«Máquina do tempo» é uma rubrica do Maisfutebol que viaja ao passado, através do arquivo da TVI, para recuperar histórias curiosas ou marcantes dos últimos 30 anos do futebol português.