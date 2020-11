A Federação Argentina partilhou nas redes sociais um emocionante vídeo de homenagem a Maradona.

Nas imagens pode ver-se El Pibe, que começa por surgir como um menino cheio de sonhos, mas já com um impressionante talento no toque de bola, até levar a Argentina ao topo do mundo.

«Este é um dos piores dias da minha vida, quis fintar mil vezes a notícia, como tu fazias, mas não consegui. Não consegui falar, não consegui comer. Não conseguia acreditar que era verdade», diz o narrador, continuando:

«Contigo morreu um pedaço da minha família e de cada família da Argentina. Este é um dos piores dias da minha vida porque, graças a ti vivi os melhores. Sou argentino e preciso de estar ao lado de outros argentinos para não sentir tanto a tua falta».

Veja toda a homenagem no vídeo associado.