Às 16:09 (20:09 em Lisboa), na hora precisa em que há 35 anos, Diego Armando Maradona, El Pibe, se tornou imortal ao marcar aquele que viria a ser conhecido como o «Golo do Século», milhões de argentinos vibraram com aquele golo a Inglaterra no Mundial1986.

As estações de rádio e os canais de TV reproduziram o golo e os canais de desporto transmitiram o jogo inteiro, mas com uma nova narração como se fosse uma partida inédita, com o golo a coincidir com o mesmo horário de há 35 anos.

Pelo país, em casa, nas praças e até em estádios, os argentinos comemoraram a jogada. Os gritos de golo em uníssono foram também uma homenagem para Maradona ouvir, no primeiro aniversário do golo em que já não está entre nós.

A Federação transmitiu também o relato do golo, que ecoou também pela Bombonera, e uma empresa de aviões colocou o volume no máximo e recordou as emoções de há 35 anos bem próximo do céu. Veja as homenagens nos vídeos abaixo: