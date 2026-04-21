Filha de Maradona fala em «manipulação total e horrível» dos médicos
Caso da morte do antigo craque argentino prossegue em tribunal
Caso da morte do antigo craque argentino prossegue em tribunal
Uma das filhas de Diego Maradona denunciou esta terça-feira, durante o julgamento sobre as circunstâncias da morte do pai, a «manipulação total e horrível» por parte da equipa médica que acompanhou o malogrado futebolista argentino nas últimas semanas de vida.
«A manipulação foi absoluta e horrível. Sinto-me uma idiota. Confiei nestas três pessoas e tudo o que fizeram foi manipular-nos e deixar o meu filho sem avô», declarou em tribunal Gianinna, de 36 anos, dirigindo-se especificamente a três dos arguidos, que estão a ser julgados em San Isidro, perto de Buenos Aires.
Sete profissionais de saúde (um médico, um psiquiatra, um psicólogo e enfermeiros) estão a ser julgados pela sua possível responsabilidade na morte de Maradona, a 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, na sequência de uma crise cardiorrespiratória associada a edema pulmonar, quando estava em convalescença após neurocirurgia sem complicações a um hematoma na cabeça.
Gianinna não entrou em detalhes sobre a «manipulação» que alegou, mas descreveu uma atmosfera geral em que a família, particularmente ela e a sua irmã mais velha Dalma, se sentiam desinformadas, até mesmo excluídas.
«Eles eram os responsáveis, os que tinham estabelecido como as coisas deveriam prosseguir. Disseram-nos que era importante dar-lhe espaço, deixá-lo decidir se precisava de consultar um médico e que não o devíamos pressionar», recordou.
Os réus alegam que Maradona morreu de causas naturais, negam qualquer responsabilidade pela sua morte e recorrem ao argumento da especialidade, transferindo até a culpa para outros.
Diego Armando Maradona foi um dos melhores jogadores da história, um génio do futebol, numa notável carreira em que conduziu a Argentina ao título mundial, em 1986, além de ter liderado o Nápoles à conquista de dois campeonatos italianos e de uma Taça UEFA.