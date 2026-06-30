Uma entrevista de Diego Maradona de 2018 está agora a tornar-se viral, com o antigo craque argentino a criticar a atribuição da organização do Mundial 2026 à candidatura conjunta dos Estados Unidos, Canadá e México. Dois anos antes de morrer, o antigo jogador já antecipava um Campeonato do Mundo com jogos com quatro partes e pausas para…publicidade.

A entrevista já tem oito anos, mas envelheceu muito bem.

Na altura, a FIFA tinha acabado de confirmar a atribuição da organização do Mundial de 2026 e Maradona, em entrevista ao jornalista Víctor Hugo, no programa «De la mano del 10», torceu desde logo o nariz, prevendo um Mundial «sem paixão».

«Não gosto. Não há paixão. Os canadianos talvez sejam bons esquiadores e os americanos queriam ter quatro períodos de 25 [minutos] para meterem publicidade. Não gosto disso. Jogar 25 minutos?», atirou.

Quanto ao México. «Quem sai a ganhar com isto é o México, quando o México não merece. O México ganha dois jogos, mas depois calha-lhes um Brasil ou uma Alemanha e vão embora», acrescentou ainda o eterno craque dois anos antes de morrer.

Ora veja: