Diego Maradona era argentino, mas também passou a ser napolitano. O génio do futebol apaixonou-se pelo clube e pela cidade italiana e todo esse amor foi correspondido. Por isso, Nápoles chorou a perda do ídolo e o San Paolo tornou-se num ponto de peregrinação.

As luzes do estádio, que o autarca da cidade quer que passe a chamar-se Maradona, ficaram acesas toda a noite, como se um jogo fosse começar a qualquer momento. Mas Diego Maradona já não volta a pisar o relvado e as bancadas também estão vazias. Cá fora, muitos foram os que foram colocar velas, fotografias, ou simplesmente juntar a sua dor à de tantos outros no dia em que D10S morreu.