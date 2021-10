A edição deste ano da Maratona de Boston ficou marcada por um episódio que poderia ter acabado muito mal.

Meghan Roth, de 34 anos, uma das atletas em prova, teve uma paragem cardíaca ao quilómetro 12 a corrida.

De imediato, vários espectadores correram a ajudar, entre eles, uma enfermeira reformada e um estudante de enfermagem, que começaram de imediato as manobras de reanimação. Outro atleta em prova, Nick Haney, bombeiro e paramédico, também parou para ajuar.

Depois de ter tido ajuda médica, com recurso ao desflibrilhador, Meghan foi transportada ao hospital. Foi-lhe colocado um cardiodesfibrilhador implantável, tal como Christian Eriksen e já está em casa, ao lado do filho de dez meses. Entretanto teve oportunidade de conhecer alguns do que ajudaram a salvar-lhe a vida. «Estou muito grata, são todos uns heróis», afirmou à imprensa.