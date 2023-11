O queniano Emmanuel Kemboi venceu, este domingo, 19.ª edição da maratona do Porto, ao concluir o percurso de 42,195 quilómetros em 2:14.13 horas.



O atleta, de 35 anos, passou pela meia maratona após 1:04.07 horas e cruzou isolado a meta instalada no Queimódromo, deixando para trás o compatriota Simion Tarus, segundo, a 27 segundos, e o etíope Ashenafi Boja, que fechou o pódio, a 1.10 minutos.



Apesar do triunfo, Kemboi ficou longe do registo do também queniano James Mwangui, correr que estabeleceu um novo recorde da prova no ano anterior.

No quadro feminino, a etíope Tejitu Siyum Alemayehu sucedeu à portuguesa Vanessa Carvalho, ao triunfar em 2:32.06 horas, batendo a compatriota Sinke Dessie, segunda, a 4.11 minutos, e a queniana Mildred Chepkemei, terceira, a 12.27.



José Sousa, nono classificado, com 2:19.17 horas e para Laura Silva, 48.ª na geral e quarta entre as mulheres, com 2:45.51, foram os melhores portugueses na maratona do Porto.

Disperso entre Porto e Matosinhos nos últimos anos, o evento recuperou este ano a passagem por Vila Nova de Gaia, que havia sido impedida em 2021 e 2022, face às obras no tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I, enquanto a pandemia de covid-19 cancelou a edição de 2020.

A maratona começou na via do Castelo do Queijo, em paralelo com uma corrida solidária de 10.000 metros - na qual venceram Miguel Borges (35.41 minutos), do Sporting de Braga, na vertente masculina, e Rafaela Fonseca (40.46), do RD Águeda, no feminino - e uma caminhada de seis quilómetros, sem fins competitivos nem limite etário.

As três provas terminaram no Queimódromo e englobaram cerca de 12.500 participantes, de 71 nacionalidades, dos quais sensivelmente 7.000 competiram na distância olímpica.

Classificações da 19.ª maratona do Porto:

Masculinos:

1. Emmanuel Kemboi (Quénia), 2:14.13 horas

2. Simion Tarus (Quénia), 2:14.40

3. Ashenafi Boja (Etiópia), 2:15.24

4. Dereje Aduagna (Etiópia), 2:15.33

5. Abraham Biwott (Quénia), 2:16.37

Femininos:

1. Tejitu Siyum Alemayehu (Etiópia), 2:32.06 horas

2. Sinke Dessie (Etiópia), 2:36.17

3. Mildred Chepkemei (Quénia), 2:44.33

4. Laura Silva (Portugal), 2:45.51

5. Melissah Gibson (Austrália), 2.54.06