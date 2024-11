Abel Chelangat venceu, este domingo, a 20.ª edição da Maratona do Porto ao terminar os 42,195 quilómetros em 2:10.01 horas, distante do recorde da prova (2:08.58 de Zablon Chumba).

Com passagem pela meia maratona ao fim de 1:04.21 horas, o ugandês cruzou isolado a meta instalada no Queimódromo e sucedeu ao queniano Emmanuel Kemboi, vencedor em 2023, com 2:14.13, relegando os quenianos Gideon Kiprop Rotich e Patrick Ketter Kiplagat para os restantes lugares do pódio, a 1.00 e 1.06 minutos, respetivamente.

Na vertente feminina, a queniana Naom Jebet venceu em 2:30.00 horas, à frente da compatriota Peniah Jerop, segunda classificada, a 10.08 minutos, e da sueca Malin Starfelt, terceira, a 12.



Refira-se que Nuno Lopes acabou no oitavo lugar com 2:20.30 horas, e Laura Grilo, 104.ª na classificação geral e quinta entre as mulheres, com 2:54.08, foram os portugueses mais rápidos e sagraram-se campeões nacionais de maratona, em virtude da inclusão dessa prova anual tutelada pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) no evento portuense.

Organizada desde 2004 pela Runporto, sob chancela da World Athletics, a Maratona do Porto celebrou o 20.º aniversário com o regresso ao trajeto de 2022, que substitui a passagem de Vila Nova de Gaia por Leça da Palmeira, abdicando da habitual travessia sobre o rio Douro através da Ponte D. Luís I, devido às obras de construção da Ponte D. Antónia Ferreira.