Os quenianos Aspel Kiprop e Betty Jepleting conquistaram este domingo a 21.ª Maratona do Porto. Os portugueses Carlos Costa e Carla Sousa foram os melhores classificados a nível nacional, terminando ambos na sexta posição.

Kiprop venceu a prova com o tempo de 2:13.17 e estabeleceu um novo recorde pessoal. O atleta bateu por apenas dez segundos o compatriota Joshua Kipsang, enquanto o etíope Derara Geleta completou o pódio com 2:13.58.

Entre os portugueses, Carlos Costa foi o destaque masculino, terminando a corrida em 2:16.19, com novo recorde pessoal e melhor marca nacional. O atleta do Vizela Corre repetiu o sexto lugar alcançado em 2014.

«Este objetivo existia há muito. Bater o recorde pessoal com margem larga, por quase três minutos e tal, deve-se a um trabalho de três ou quatro anos», começou por dizer em declarações à Lusa.

«Tenho de agradecer ao Nuno [Fernandes, colega de equipa e ‘lebre’ nesta prova], levou-me até aos 22 quilómetros. Depois, foi correr sozinho, contra o relógio. Aproximei-me de um queniano perto dos 31 quilómetros. Graças a Deus, consegui», acrescentou o português.

Na categoria feminina, a vitória foi para a queniana Betty Jepleting (2:31.05), seguida da compatriota Leonida Mosop (2:31.32) e da etíope Meseret Dinke (2:32.27).

Carla Sousa terminou a prova em sexto lugar, com 2:56.15. Embora tenha sido a única portuguesa a correr abaixo das três horas, a atleta admitiu que o resultado ficou aquém das expectativas.

«É um bocadinho acima do que esperava, porque venho da Maratona de Berlim, da meia de Palma... já estava um bocadinho fatigada, mas a competição faz parte da minha alma», afirmou.

A prova marcou a estreia da portuguesa pelo Vitória de Guimarães, clube no qual foi anunciada no passado dia 21 de outubro.

«É a primeira conquista pelo Vitória de Guimarães. Quero continuar a lutar pelos melhores resultados, representar bem o clube nos Nacionais e colocar todas as forças para Chicago e Copenhaga», partilhou.

A maratona teve um percurso de 42,195 km, entre Porto, Matosinhos e Leça da Palmeira, e juntou 7500 atletas. O evento integrou ainda uma corrida solidária de 10 km e uma caminhada de 6 km. Ao todo juntou participantes de 88 nacionalidades.









