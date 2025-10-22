No dia 2 de novembro de 2025, o Porto volta a ser palco de um dos maiores eventos desportivos de Portugal. A 21.ª edição da EDP Maratona do Porto promete encher as ruas de energia, visitantes e emoção numa celebração que move atletas, impulsiona o turismo e reforça a vitalidade económica da cidade.

Um evento que dinamiza a Invicta

Com partida junto ao SEALIFE Porto e chegada no Queimódromo, a EDP Maratona do Porto volta a colocar a cidade no centro das atenções internacionais. Todos os anos, milhares de participantes de mais de 80 nacionalidades transformam o Porto e Matosinhos num vibrante ponto de encontro global.

O impacto vai muito além da linha de meta: hotéis esgotam, restaurantes ganham novo fôlego e o comércio local vive dias de movimento intenso. O evento é hoje uma verdadeira alavanca económica e turística, projetando a marca Porto como destino desportivo de excelência e sustentável, com o apoio da EDP.

Entre o mar, o rio e a energia das pessoas

A Maratona percorre 42,195 quilómetros de paisagens deslumbrantes, entre o Atlântico e o Douro, entre tradição e modernidade. O percurso, reconhecido pela World Athletics com a certificação Bronze Label Road Race, garante condições de segurança e qualidade de nível internacional.

Além da prova principal, há lugar para todos: a EDP 10K, aberta a federados e não federados, e a APO 6K, caminhada solidária e inclusiva, unem gerações e histórias. Cada participante, seja atleta de elite ou estreante, representa o espírito desta maratona, a superação pessoal e coletiva que caracteriza o Porto.

Turismo, emoção e sustentabilidade de mãos dadas

A EDP Maratona do Porto é também um motor de promoção ambiental e social. A organização aposta na redução de resíduos, na eficiência energética e na mobilidade sustentável. Tudo isto reforça o compromisso da EDP com um futuro mais verde e com uma cidade onde o desporto e a responsabilidade caminham lado a lado.

A emoção começa antes da corrida: na Expo Maratona, que se realiza na Alfândega do Porto a 31 de outubro e 1 de novembro, os participantes levantam dorsais, exploram novidades do setor e partilham a tradicional Pasta Party, um ritual de energia e convívio.

Mais do que uma corrida, um impulso para o futuro

A EDP Maratona do Porto é uma história de movimento, emoção e desenvolvimento. Em cada quilómetro, correm lado a lado a paixão pelo desporto, a força económica da cidade e a energia de quem acredita que o futuro se constrói passo a passo.

No dia 2 de novembro de 2025, o Porto não será apenas o cenário de uma corrida será o coração que bate pelo desporto, pela sustentabilidade e pelas pessoas. EDP Maratona do Porto 2025 — o Porto corre pelo mundo e o mundo corre pelo Porto.