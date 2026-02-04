Marc-André ter Stegen vai ser submetido a uma cirurgia devido a uma lesão muscular na coxa sofrida na partida frente ao Oviedo, anunciou o Girona em comunicado.

O guardião de 33 anos sofreu uma lesão num tendão da perna esquerda e terá de ser operado, sendo posteriormente determinado o tempo de paragem. 

O internacional alemão está no Girona por empréstimo, recorde-se, proveniente do Barcelona. Atualmente, o emblema espanhol ocupa a 12.ª posição da liga espanhola com 25 pontos.

