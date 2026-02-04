Marc-André ter Stegen
Há 1h e 22min
Espanha: Marc-André ter Stegen vai ser operado à perna esquerda
Guarda-redes lesionou-se frente ao Oviedo
AL
Guarda-redes lesionou-se frente ao Oviedo
AL
Marc-André ter Stegen vai ser submetido a uma cirurgia devido a uma lesão muscular na coxa sofrida na partida frente ao Oviedo, anunciou o Girona em comunicado.
O guardião de 33 anos sofreu uma lesão num tendão da perna esquerda e terá de ser operado, sendo posteriormente determinado o tempo de paragem.
O internacional alemão está no Girona por empréstimo, recorde-se, proveniente do Barcelona. Atualmente, o emblema espanhol ocupa a 12.ª posição da liga espanhola com 25 pontos.
🏥 | COMUNICAT MÈDIC:— Girona FC (@GironaFC) February 4, 2026
Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn
RELACIONADOS
Ronaldo continua sem garantia de mudanças na Arábia, mantém greve e ameaça saída em junho
VÍDEO: Nhaga já chegou à Turquia para reforçar o Galatasaray
Marrocos recorre das sanções da CAF após polémica final da CAN
OFICIAL: Al Hilal renova com Rúben Neves, o «Mozart do futebol»
Benzema elogia Al Hilal: «É como o Real Madrid da Ásia»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS