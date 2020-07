Jesé Rodríguez fez revelações bombásticas sobre o Sporting no documentário sobre a sua carreira realizado pelo jornal Marca.

«Quando cheguei houve pessoas muito boas comigo e com a minha família, mas no plano desportivo não foram corretos. Nem sinceros, nem honestos. Chegou um treinador (Silas) que não tinha licença e nem sequer conseguiu ganhar o controlo da equipa. Eu sentia-me muito bem, tinha perdido peso e estava ao nível do meu melhor no Real Madrid», afirmou o avançado espanhol de 27 anos, acrescentando «O PSG sabe que trabalhei para isso, fui um profissional e eles não me deram a oportunidade. Agora tenho contrato [mais um ano] com o PSG e estou à disposição deles.»

Jesé chegou ao Sporting emprestado pelo Paris Saint-Germain, no último defeso, mas fez apenas 17 jogos e marcou 1 golo pelo Sporting. Sem se afirmar, o jogador acabou por deixar Alvalade no início de abril, «devolvido» ao clube francês.