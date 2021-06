Patrik Schick isolou-se na lista de melhores marcadores do Euro 2020, com três golos. O avançado da República Checa tinha bisado na primeira jornada, frente à Escócia (2-0), e balançou novamente as redes no empate frente à Croácia (1-1), esta sexta-feira.



Schick tem 25 anos e representa atualmente o Bayer Leverkusen (Alemanha)



Depois, surgem sete jogadores com dois golos, mais 25 com apenas um golo e ainda três autogolos, num total de 45 golos já marcados nos 20 jogos realizados nesta fase final (média de 2,25 golos por jogo).



Lista dos melhores marcadores

Três golos:

Patrik Schick (República Checa)

Dois golos:

Romelu Lukaku (Bélgica)

Ciro Immobile (Itália)

Manuel Locatelli (Itália)

Denzel Dumfries (Países Baixos)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Roman Yaremchuk (Ucrânia)

Um golo:

Ivan Perisic (Croácia)

Marko Arnautović (Áustria)

Michael Gregoritsch (Áustria)

Stefan Lainer (Áustria)

Thomas Meunier (Bélgica)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Thorgan Hazard (Bélgica)

Yussuf Poulsen (Dinamarca)

Milan Skriniar (Eslováquia)

Joel Pohjanpalo (Finlândia)

Raheem Sterling (Inglaterra)

Lorenzo Insigne (Itália)

Goran Pandev (Macedónia do Norte)

Ezgjan Alioski (Macedónia do Norte)

Aaron Ramsey (País de Gales)

Connor Roberts (País de Gales)

Kieffer Moore (País de Gales)

Georginio Wijnaldum (Países Baixos)

Memphis Depay (Países Baixos)

Wout Weghorst (Países Baixos)

Karol Linetty (Polónia)

Raphaël Guerreiro (Portugal)

Aleksei Miranchuk (Rússia)

Emil Forsberg (Suécia)

Breel Embolo (Suíça)

Na própria baliza:

Mats Hummels (Alemanha), a favor da França

Wojciech Szczesny (Polónia), a favor da Eslováquia

Merih Demiral (Turquia), a favor da Itália