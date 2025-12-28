Luis Suárez colou-se a Vangelis Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores da Liga.

O avançado colombiano assinou um hat-trick na goleada do Sporting sobre o Rio Ave por 4-0 e chegou aos 14 golos no campeonato, beneficiando também do facto de o grego do Benfica ter ficado em branco no jogo deste domingo com o Sp. Braga.

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:

14 golos: Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting)

Dez golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (Gil Vicente)

Nove golos: Pote (Sporting), Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional)

Oito golos: Schettine (Moreirense) e Begraoui (Estoril)

Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).