Há 13 min
Liga: Suárez iguala Pavlidis no topo da lista de goleadores
Avançado colombiano do Sporting assinou hat-trick no jogo com o Rio Ave e apanhou o grego do Benfica
Luis Suárez colou-se a Vangelis Pavlidis no topo da lista dos melhores marcadores da Liga.
O avançado colombiano assinou um hat-trick na goleada do Sporting sobre o Rio Ave por 4-0 e chegou aos 14 golos no campeonato, beneficiando também do facto de o grego do Benfica ter ficado em branco no jogo deste domingo com o Sp. Braga.
Confira a lista de melhores marcadores do campeonato:
14 golos: Pavlidis (Benfica) e Luis Suárez (Sporting)
Dez golos: Clayton (Rio Ave) e Pablo (Gil Vicente)
Nove golos: Pote (Sporting), Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional)
Oito golos: Schettine (Moreirense) e Begraoui (Estoril)
Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga).
