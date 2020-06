O FC Porto regressou ao trabalho nesta quinta-feira, após a derrota em Famalicão (2-1), realizando um treino no no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



A sessão de trabalho contou com a presença de três jovens da equipa B (Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário), enquanto Iván Marcano continua remetido a tratamento.



Na nota divulgada através do site oficial, o FC Porto não faz qualquer referência a Nakajima. Recorde-se que Sérgio Conceição confirmou a ausência do internacional japonês, revelando que o caso está entregue à direção do clube.