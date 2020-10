O FC Porto enviou para a UEFA, nesta terça-feira, a lista de jogadores inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A maior nota de destaque vai para a ausência de Carraça, primeiro reforço dos dragões para a temporada 2020/21.



O antigo jogador do Boavista não faz parte do leque de opções dos dragões para essa fase da competição europeia, confirmou o Maisfutebol, tal como os lesionados Iván Marcano e Mouhamed Mbaye.



O clube portista não vai divulgar a lista e a UEFA deve publicar a mesma nesta quarta-feira.



Os restantes reforços do FC Porto (Cláudio Ramos, Zaidu, Sarr, Nanu, Grujic, Felipe Anderson, Evanilson, Taremi e Toni Martínez) fazem parte da lista azul e branca para a prova milionária.