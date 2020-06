Iván Marcano, em tratamento, continua a ser, de acordo com o FC Porto, a única ausência por lesão nos trabalhos do plantel orientado por Sérgio Conceição.

O defesa espanhol continua fora dos trabalhos junto da equipa, no relvado do Olival, algo que voltou a acontecer na tarde desta segunda-feira, no treino de antevéspera da receção ao Marítimo, para a 26.ª jornada da I Liga, marcada para as 21h30 de quarta-feira.

O clube azul e branco continua sem detalhar o que se passa com o japonês Shoya Nakajima. A única explicação dada pelo clube foi através do treinador Sérgio Conceição, na véspera da deslocação a Famalicão: o técnico portista referiu que a situação do nipónico está entregue à direção.

O próximo treino do FC Porto é às 10 horas desta terça-feira, no Olival.