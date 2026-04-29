Bernardo Silva não escapava aos olheiros dos grandes clubes quando jogava no Mónaco. Entre 2014 e 2017 era uma das promessas mais entusiasmantes do futebol europeu. Logicamente, era acompanhado pelos dois grandes clubes de Manchester.

Foi o City que logrou a sua contratação, por 50 milhões de euros, mas também o United estava ciente do potencial do médio (que atuava mais como extremo-direito na altura). Em entrevista à ESPN, Marcel Bout, antigo olheiro do Manchester United entre 2014 e 2022, explicou como José Mourinho foi impeditivo para a contratação de Bernardo.

«Quando analiso um jogador, tento avaliar se ele consegue manter o nível desejado. Tenho sempre em conta o físico, a velocidade e a mobilidade. Para mim, não é necessário que seja muito alto, mas isso é uma questão de preferência pessoal. É claro que é preciso ter habilidade técnica para conseguir sair vitorioso dos duelos», começou por explicar.

«Há alguns anos, vi o Bernardo Silva no Mónaco. Um jogador excelente, mas em Inglaterra precisava de integrar uma equipa que praticasse um jogo de posse de bola. Ele encaixa bem num treinador como o Bielsa, o Guardiola ou o Van Gaal, mas na altura tínhamos o José Mourinho. Ele jogava em contra-ataque. Silva é um jogador excelente, mas não encaixa totalmente a este estilo de jogo e a este treinador. Eu informo isso e chamo a atenção para o assunto e depois a escolha cabe ao treinador», explicou o olheiro.

Atualmente, Bout é chefe de scouting no Newcastle, também da Premier League. Já Bernardo Silva ingressou no Manchester City e alcançou marcas históricas no clube - é o jogador com mais vitórias, venceu seis Premier League e uma Champions, tendo anunciado a despedida para o final da temporada.