O Villarreal-Barcelona deste domingo fica marcado, talvez mais do que pelo resultado (2-0 favorável aos catalães), pela expulsão de Renato Veiga após entrada faltosa sobre Lamine Yamal.

Aconteceu ao minuto 38 da primeira parte, com o internacional luso a entrar de carrinho sobre os calcanhares de Yamal. Acerta no jogador, mas a intensidade suscita dúvidas sobre o cartão vermelho direto mostrado a Veiga. O árbitro mostrou-o prontamente.

Já na flash interview pós-jogo, Marcelino, treinador do Villarreal, criticou a decisão.

«Cometemos um erro evitável com a expulsão, que condicionou muito o jogo. Eu disse ao árbitro: 'E se mostrar cartão amarelo e depois recorrer ao VAR?'. Ao contrário, não sei o que acontece. Ele disse-me que tinha visto muito claramente. Para mim, foi excesso de força, mas não é expulsão. Ontem vi uma entrada mais alta, esta foi rente ao chão. Acho que a entrada não foi grave. Não houve torção do tornozelo. Se o árbitro viu gravidade... com o espetáculo que estávamos a ver, 38 minutos muito bons, deixar assim uma equipa com dez...», lamentou.

Já na conferência de imprensa, sobre o mesmo assunto, o técnico espanhol acrescentou:

«Já vi o lance da expulsão em diferentes ângulos. Parece-me mais laranja do que vermelho. Não houve entrada com a sola, foi rente ao chão. Ontem vi uma entrada com a sola a meio da tíbia e não foi vermelo. Se tivesse mostrado amarelo, não teria sido injusto», disse.

Depois da entrada, Yamal ainda marcou um golo, já depois de Raphinha adiantar o Barcelona no marcador. Já Renato Veiga ficará de fora das opções de Marcelino nos próximos tempos.