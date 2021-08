O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este domingo a equipa que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, lembrando que os atletas alcançaram «a melhor participação de sempre» e que «foram superadas as metas contratualizadas e as expectativas dos Portugueses».

«O adiamento dos jogos, a sua realização numa cidade tão distante e com um clima tão diferente do nosso, foram dificuldades adicionais a uma preparação já de si longa e muito exigente. Ainda assim, esta equipa, composta por atletas, treinadores, técnicos, médicos, dirigentes, entre outros, esteve à altura do desafio, da responsabilidade e do compromisso», salientou o Presidente da República.

«Foram superadas as metas contratualizadas e as expectativas dos Portugueses», concluiu Marcelo Rebelo de Sousa, num texto publicado na página oficial da Presidência da República.

Em Tóquio 2020, a participação de Portugal registou quatro medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze), 15 diplomas, 35 classificações acima do 16.º lugar e um recorde de 57 pontos.