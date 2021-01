O Parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 14 de fevereiro, no dia em que se registou um novo recorde de casos e de mortos, com os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, CDS e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

Votaram contra o PCP, PEV, Iniciativa Liberal, Chega e a deputada Joacine Katar Moreira, enquanto o Bloco de Esquerda absteve-se.

O decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 14 de fevereiro permite a proibição ou limitação de aulas presenciais, restrições à circulação internacional e a mobilização de profissionais de saúde reformados, reservistas ou formados no estrangeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar esta quinta-feira ao país, às 20:00, na sequência da votação no parlamento do diploma que renova o estado de emergência.