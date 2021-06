O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPCanoagem), Vítor Félix, criticou a deslocação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à Cidade do Futebol, para receber a seleção nacional, eliminada nos oitavos de final do Euro 2020 pela Bélgica.

Numa mensagem emitida na terça-feira, através da rede social Facebook, Vítor Félix fala em «dualidade de critérios nas homenagens» por parte do Presidente da República quando aos méritos desportivos de portugueses, apontando precisamente que Marcelo fez a receção na sede da federação, a uma equipa classificada «no top 16 da Europa».

«Já tínhamos conhecimento na dualidade de critérios nas homenagens ou condecorações a atletas com resultados de mérito e excelência por parte do Presidente da República, mas ontem [ndr: no caso anteontem, segunda-feira] ficámos a saber que a figura mais alta da nação recebe equipas ou atletas que se classificam no top 16 da Europa, e para piorar mais a situação, a visita foi feita na sede de uma federação desportiva», começou por escrever, lembrando que estão aí os Jogos Olímpicos de Tóquio, com atletas lusos qualificados de forma relevante.

«A 25 dias dos Jogos Olímpicos e num mês particularmente profícuo em resultados desportivos de atletas portugueses em outras modalidades, na canoagem, ténis de mesa, triatlo, judo, ginástica, era importante que o Presidente da República tivesse um gesto de mobilização do povo português em torno dos seus heróis e de reconhecimento semelhante perante iguais resultados desportivos, para que a monocultura desportiva não predomine no nosso país», concluiu Vítor Félix.