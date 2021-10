O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já teve dois testes PCR negativos depois de ter estado em contacto com a comitiva da Seleção Nacional de futsal, que se sagrou campeã do mundo, e que tem, pelo menos, quatro casos e covid-19.

«A cerimónia de segunda-feira passada com a seleção de futsal, no Palácio de Belém, decorreu ao ar livre e o Presidente da República esteve sempre de máscara, exceto no momento em que usou da palavra», diz uma nota da Presidência, que acrescenta:

«O Presidente da República continua a efetuar testes regularmente, tendo os dois últimos testes PCR, de terça-feira e hoje [sábado], sido negativos.»

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, há quatro casos confirmados, entre os quais o selecionador, Jorge Braz, o diretor da modalidade, Pedro Dias, sendo que pelo menos um dos outros casos será de um jogador.

De recordar que a seleção regressou a Portugal na segunda-feira, dia em que passou pela Cidade do Futebol e depois foi recebida pelo Presidente da República, no Palácio de Belém.

A comitiva foi testada durante o Campeonato do Mundo (de dois em dois dias), e entretanto fez novos testes em Portugal, até porque os jogadores voltaram ao contexto dos clubes, e entretanto surgiram os resultados positivos.