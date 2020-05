O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou, nesta segunda-feira, detalhes da conversa telefónica que teve com o presidente norte-americano, Donald Trump, ocorrida na sexta-feira.

«No fundo, queria cumprimentar Portugal e os portugueses pelo sucesso no combate à pandemia, perceber por que é que estava a correr assim em Portugal, para comparar com a situação norte-americana», disse o chefe de Estado.

«E também testemunhar o seu apreço pela comunidade luso-americana», acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, no Chiado, em Lisboa, onde foi comprar livros, num gesto simbólico no dia em que as livrarias reabriram ao público.

O Presidente da República referiu ainda «uma visita a Portugal» de «quem quer que seja presidente dos Estados Unidos», uma vez que o país vai a eleições presidências em novembro.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que falou com outro chefe de Estado nesta segunda-feira.

«E sei que o rei de Marrocos também quer falar comigo», concluiu.