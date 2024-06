O Vitória de Guimarães anunciou a contratação do jovem médio Marco Cruz ao Sporting, na noite desta quinta-feira. O atleta assina com os vitorianos por quatro temporadas após rescindir com o Sporting.

O jogador, natural do Porto, passou pela formação do FC Porto antes de chegar ao Sporting, em 2021. Na última temporada, Cruz atuou pela equipa B dos leões, com 22 jogos e três golos marcados.

Marco Cruz é internacional português, somando 38 jogos pelas seleções jovens nacionais, do escalão sub-15 até ao sub-20. Pode jogar tanto no centro do meio-campo como do lado esquerdo.

O Vitória SC já tinha anunciado a chegada de outro médio recentemente - Samu Silva, experiente jogador que atuava pelo Vizela.