Marco Gonçalves, adepto do FC Porto conhecido como Marco «Orelhas», que estava desaparecido, entregou-se esta segunda-feira à Polícia Judiciária, como pode ler na CNN Portugal.

A advogada do pai do principal suspeito da morte de um adepto do FC Porto - Igor Silva - junto ao Estádio do Dragão, na primeira noite dos festejos do título, tinha pedido que o seu cliente fizesse um depoimento, mas o Ministério Público não respondeu e, esta manhã, «Orelhas», como é conhecido, entregou-se para ser ouvido pelas autoridades.

O elemento dos Super Dragões foi, entretanto, constituído arguido.