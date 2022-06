Marco 'Orelhas' Gonçalves, influente membro dos Super Dragões e pai do principal suspeito, está entre os nove detidos de uma grande operação da Polícia Judiciária do Porto, esta quarta-feira de manhã, por coautoria no homicídio de Igor Silva, na noite dos festejos do título do FC Porto, a 8 de maio. A informação é da CNN Portugal.

A Polícia Judiciária levou a cabo 13 buscas no âmbito da Operação 'Fim de festa'. As buscas foram realizadas no bairro do Cerco, no Porto.

Em comunicado, aquela força policial informa que «a investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu, no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos, atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da coautoria nesse crime'.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, alguns com vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Recorde-se que Renato Gonçalves, filho de Marco, está em prisão preventiva no âmbito deste caso.