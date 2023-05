O Ministério Público deduziu acusação a Marco 'Orelhas' Gonçalves, o filho Renato e o cunhado Paulo Cardoso pelo crime de homicídio de Igor Silva à margem dos festejos do FC Porto pela conquista do título de campeão nacional, a 8 de maio.

De acordo com a acusação do Ministério Público, a que a CNN Portugal teve acesso, Renato Gonçalves, filho de Marco Orelhas, e o seu agregado familiar «mantinham um clima de conflito com a vítima» Igor Silva.

Igor Silva foi esfaqueado dezoito vezes na madrugada dos festejos do título no Porto, após o clássico na Luz, acabando por morrer na rua, na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão.

Segundo a investigação da CNN Portugal, Renato Gonçalves, filho de Marco 'Orelhas', terá perseguido a vítima de faca na mão até a atingir nas costas, provocando-lhe a queda. Mais atrás seguiriam o pai e Paulo Cardoso, conhecido por «Chanfra» e cunhado de Marco 'Orelhas', que terão agarrado nos braços e nas pernas de Igor Silva, impedindo-o de fugir.

Igor Silva seria golpeado em três momentos. Já depois de atingido nas costas, e de ter sofrido murros, socos e pontapés do grupo que, alegadamente, o encurralou, após uma emboscada, Renato Gonçalves terá voltado a esfaqueá-lo, desferindo-lhe vários golpes no abdómen e no peito. Neste segundo momento, surge Diogo Meireles, conhecido por 'Xió', que também terá atingido Igor com uma faca.

Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu escapar após a intervenção de terceiros, mas terá sido apanhada uns metros mais à frente por Renato Gonçalves e Diogo Meireles. O filho de Marco «Orelhas» terá voltado a esfaquear Igor Silva, que sofreu um total de 18 ferimentos cortantes e corto-perfurantes, a maioria no tórax e no abdómen e pelo menos seis ferimentos defensivos. Duas das lesões no tórax atingiram diretamente o coração. Igor Silva acabou por morrer no local.