Marco Paulo será sempre um dos maiores ícones da música popular portuguesa, ele que deixa para a eternidade aquela imagem inconfundível: o cabelo cheio de caracóis, o microfone a saltar de uma mão para a outra e a voz poderosa, num estilo mais intenso do que melodioso.

Recebeu um Disco de Diamante, por mais de 1,5 milhões de discos vendidos, ele que gravou mais de 70 álbuns. contabilizou cerca de 140 galardões de platina, ouro e prata e foi condecorado com a ordem de comendador da Ordem Infante D. Henrique.

Mas quem foi, afinal, Marco Paulo?

Nasceu com o nome José Simão da Silva, a 21 de janeiro de 1945 em Mourão, no distrito de Évora. Desses tempos, guarda as memórias das alentejanas a cantar nos campos.

«Era o menino de toda a gente, uma criança muito alegre e bem disposta, não tinha riqueza, não tinha brinquedos, não tinha nada, a não ser as alentejanas que cantavam, andar descalço e ir para o campo com elas», contou ao Blitz.

«Levantava-me todos os dias muito cedo para ir com o meu irmão mais velho para a escola, embora eu ainda não tivesse idade para andar na escola. Mas sabia que ia ter sempre o pequeno-almoço, um copo de leite e um pão com manteiga.»

Mais tarde foi viver com os pais para Alenquer, no distrito de Lisboa, e foi em Alenquer que começou a navegar no mundo da música, particularmente a partir dos 13 anos, quando começou a integrar o rancho folclórico local.

Antes disso, já tinha atuado pela primeira vez em público. Segundo a biografia oficial, «50 Anos a Viver um Sonho», Marco Paulo cantou pela primeira vez perante um planteia num casamento, quando tinha pouco mais de 11 anos e interpretou «La Campanera», do repertório do 'cantor-menino' espanhol Joselito.

Mais tarde, em 1963, fixou-se com a família no Barreiro, na margem sul do rio Tejo, no distrito de Setúbal. Aqui passou a ter aulas de canto com a soprano Corina Freire.

Pouco depois, em 1965, foi descoberto pela fadista Cidália Meireles (1924-1972), que o ouviu num ensaio com a cantora lírica e o levou ao seu programa na RTP «Tu cá, tu lá».

«Foi aquele momento, aquela hora, que despontou tudo», disse Marco Paulo.

A partir daí participou, em 1966, no Festival da Figueira da Foz, e no ano seguinte, 1967, no Festival RTP da Canção, com a canção «Sou tão feliz», festival ao qual voltaria em 1982 com «É o fim do mundo», de João Henrique e Fernando Guerra.

Pelo meio, em 1970, representou Portugal nas Olimpíadas de Atenas, com «O homem e o mar». Nesse mesmo ano realizou uma digressão pelo Canadá.

A carreira de Marco Paulo esteve, de resto, ligada durante cerca de 34 anos ao produtor musical Mário Martins, na discográfica Valentim de Carvalho, que foi quem lhe atribuiu o nome de Marco Paulo, precisamente, por ser mais comercial. Na música, optou por um modelo de atuação no esteio de nomes como Tony de Matos e António Calvário.

«O público foi fundamental. Quem me fez chegar aqui foi o público, de todas as idades e de todas as condições. Foram eles que compraram os meus discos, que assistiram aos meus concertos», referiu Marco Paulo em entrevista à Agência Lusa.

Morreu esta quinta-feira, com um cancro nos pulmões, e deixou de herança músicas icónicas, que nunca foram aplaudidas pela crítica, mas venderam milhões de discos e encheram salas e sala por todo o país, e junto das comunidades portuguesas no estrangeiro.

«Desde que tenho noção do que é cantar, eu cantei sempre. O palco é a minha vida, no palco alimento-me: bebo, como e respiro o palco. Tenho o maior respeito pelo palco e tenho de corresponder, dentro das minhas possibilidades. Tenho de escolher um reportório e fazer um concerto em que as pessoas se sintam mais felizes, porque eu já estou feliz.»