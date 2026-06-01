O Benfica avançou nas negociações e está em vias de fechar a contratação de Marco Silva para ser o substituto de José Mourinho, que, recorde-se, está acertado verbalmente com o Real Madrid.

Uma reunião na manhã desta segunda-feira serviu para resolver as divergências contratuais e fazer o processo avançar finalmente, segundo apurou o Maisfutebol.

Para regressar ao futebol português, Marco Silva fez uma série de exigências, quase todas elas sobre o projeto em si, e a SAD encarnada acabou por aceitar.

Marco Silva tinha definido, de resto, que a reunião desta manhã tinha obrigatoriamente de trazer alguma luz sobre um entendimento, caso contrário encerrava de vez as negociações.

Foi isso que aconteceu e, após cinco temporadas no Fulham, onde, inclusive, tinha há meses uma oferta de renovação, o português trabalha para assinar um contrato com as águias com validade entre duas a três épocas.

A assinatura de contrato e a confirmação de Marco Silva, entretanto, só vai acontecer do lado do Benfica assim que for oficializada a saída de José Mourinho para o Real Madrid.