Uma vitória difícil, num terreno sempre complicado, mas a aproveitar os resultados dos principais persegudiores: o Fulham suou para ganhar em Stoke, mas o 3-2 final deixou-o mais isolado na frente do Championship.

O percurso da equipa de Marco Silva tem sido alvo de elogios, sobretudo pela capacidade ofensiva que tem demonstrado. Essa vertente atacante foi necessária para ultrapassar um Stoke City que marcou logo no primeiro minuto. Um golo apontado por D´Margio Wright-Phillips, filho de Shaun [ex-ManCity e Chelsea] e neto de Ian Wright, mítico avançado do Arsenal. Já agora, foi o primeiro golo do rapaz como sénior.

Felizmente para o Fulham, a resposta foi instantânea. O brasileiro Rodrigo Muniz empatou no minuto seguinte e, com 1-1 no marcador aos dois minutos, o jogo prometia.

Os londrinos deram a volta pelo luso-britânico Fábio Carvalho, ele que tem sido apontado ao Liverpool nos últimos tempos. O 2-1 chegou aos 33 minutos e foi com esse resultado que o jogo foi para intervalo.

No segundo tempo, o Stoke empatou aos 59 minutos por Baker, num grande golo, mas Bobby Reid, que já tinha assistido Carvalho no 2-1, fez o 3-2 aos 72 minutos. Havia muito para jogar e o Stoke ainda atirou uma bola ao poste, numa partida que sorriu ao treinador português, até pelos outros resultados.

Segundo classificado, o Bournemouth perdeu em casa com o Hull City e o Blackburn, que já tinha jogado, perdera também. O que deixa os dois principais perseguidores do Fulham a oito pontos da liderança: os londrinos têm 57, Bournemouth e Blackburn têm 49. Ainda assim, de notar que o quarto classificado, o Queens Park Rangers, tem 47 pontos, mas menos um jogo que o Fulham. No melhor das hipóteses, portanto, ficará a sete da equipa de Marco Silva.